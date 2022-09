Inter; Inzaghi, spero che Lukaku torni prima della sosta (Di venerdì 2 settembre 2022) "Le condizioni di Lukaku? La nostra speranza è di recuperarlo prima della sosta". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa prima della sfida contro il Milan. "Ci vorrà ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) "Le condizioni di? La nostra speranza è di recuperarlo". Lo ha detto il tecnico dell'Simone, in conferenza stampasfida contro il Milan. "Ci vorrà ...

Inter : Seguite in diretta sul nostro sito le dichiarazioni di Mister Inzaghi in vista di #MilanInter ?? #ForzaInter - tvdellosport : NUMERO DI ANSAH?? Il giocatore del Torino beffa con un tunnel #Fontanarosa , difensore dell’#Inter che Simone… - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ??#Allegri, ora è la tua #Juve ??#Toro, solita storia: incompiuto e ko ??#Acerbi a… - isoccermania : Bursa Transfer Liga Italia: Fix! Francesco Acerbi Reuni dengan Simone Inzaghi di Inter Milan #InfoSepakbola… - infoitsport : Brambati: «Inter, diffidenza Inzaghi. In ascensore 2 giocatori mi dissero…» -