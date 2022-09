Damiano Carrara | “Un dolce al giorno leva il medico di torno”

(Di venerdì 2 settembre 2022) Il celebre pasticcere, uno dei più apprezzati a livello nazionale, ha rilasciato ai nostri microfoni delle interessanti dichiarazioni, raccolte presso il suo bellissimo Ateliera Lucca durante una nostra recente visita. C’era anche sua moglie, Chiara Maggenti. Ecco le parole dello chef pasticcere e alcuni consigli ai giovani che ambiscono una diventare protagonisti del ‘pianeta dolci’. Ciao, come è cambiato il mondo della pasticceria, quali sono i tuo consigli? “Bisogna lavorare e studiare sempre, non bisogna mai sentirsi arrivati. Importante crescere e lavorare su quello che piace alle persone ed ascoltare sempre i loro consigli, perché alla fine noi possiamo fare ciò che vogliamo ma se a loro non piace vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa” Atelier di ...

