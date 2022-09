Coway porta aria fresca e acqua pulita all' interno di IFA 2022

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 settembre 2022) BERLINO, 2 settembre/PRNewswire/Oggi,Co., Ltd., "Best Life Solution Company" della Corea del Sud, ha presentato i suoi ultimi elettrodomestici per la salute in casa all'IFA. La fiera ha presentato 22 prodotti innovativi, tra cui 14 purificatori d'e 8 purificatori d'. Il punto forte dell'esposizione sono stati i rinomati purificatori d'Airmega ora disponibili in Europa. "La lineaAirmega è costantemente riconosciuta come la migliore della categoria, guadagnandosi lo status di marchio di migliori purificatori d'secondo Amazon USA", ha dichiarato Rodney Ryu, Managing Director diEurope B.V. "Ci impegniamo a rendere le case dei consumatori europei un santuario ...