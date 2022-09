Ultime Notizie – Incidente A12, auto si cappotta e si incendia: morta bimba di 4 anni (Di giovedì 1 settembre 2022) Una bambina di 3 o 4 anni è morta a seguito di un Incidente stradale avvenuto sull’autostrada A12 Genova-Livorno tra i caselli di Versilia e Massa, in direzione Massa, all’altezza del viadotto 30. Un’auto si sarebbe cappottata e si sarebbe incendiata: a bordo 4 persone tra cui la bambina rimasta uccisa. Gli altri tre occupanti della vettura, padre, madre e un’altra bambina di circa 10 anni sono stati accompagnati all’ospedale Apuane in codice giallo. Sono intervenuti automedica, ambulanze della Croce Verde di Pietrasanta e della Misericordia di Viareggio, allertato anche Pegaso. Inoltre Polizia Stradale e Vigili del Fuoco. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 1 settembre 2022) Una bambina di 3 o 4a seguito di unstradale avvenuto sull’strada A12 Genova-Livorno tra i caselli di Versilia e Massa, in direzione Massa, all’altezza del viadotto 30. Un’si sarebbeta e si sarebbeta: a bordo 4 persone tra cui la bambina rimasta uccisa. Gli altri tre occupanti della vettura, padre, madre e un’altra bambina di circa 10sono stati accompagnati all’ospedale Apuane in codice giallo. Sono intervenutimedica, ambulanze della Croce Verde di Pietrasanta e della Misericordia di Viareggio, allertato anche Pegaso. Inoltre Polizia Stradale e Vigili del Fuoco. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

