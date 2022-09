Skam 5, Elia è il protagonista della quinta stagione (Di giovedì 1 settembre 2022) . Francesco Centorame al centro degli episodi dall'1 settembre 2022 su Netflix. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di giovedì 1 settembre 2022) . Francesco Centorame al centro degli episodi dall'1 settembre 2022 su Netflix. Tvserial.it.

iS2minvie : elia di skam mi ha sempre incuriosito ed è anche il più fregno di tutti, però dovevano proprio scegliere la storia del micropene… - FOVRTIMESALADY : Tutta quella scena della “confessione” di Elia veramente meravigliosa, da mostrare a tutti, onestamente andrebbe mo… - flmw91 : sto vedendo skam e mi sta prendendo@troppo a male per elia - neXtquotidiano : 'Fate tanto i paladini e le paladine battagliere contro gli stereotipi e poi sapete solo fare del bullismo?' #Skam… - sehunlomlino : RT @cri_ferri89: Buon skam a tutti, questo giorno è per Elia, è per Martino, Niccolò, Filippo, Eva, Federica, Sana, Giovanni, Luca, Silvia,… -