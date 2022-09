(Di giovedì 1 settembre 2022) AGI - "I, lo abbiamo già detto tante volte, devono tornare alaall'interno del". Così il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietroin una intervista al Tg1. "Che parlino e che siano anche tenuti in considerazione perché io credo che iper lastoria e per i contenuti delleproposte possono dare davvero delle risposte effettive ed efficaci ai problemi del Paese e anche a un certo modo di vivere la politica", ha sottolineato. "Evidentemente quando si è all'interno di un partito bisogna accettarne anche la disciplina e le linee guida. però credo che unapiù autonoma e più profetica i ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | 'I cattolici devono tornare ad esprimere la loro posizione all'interno del dibattito politico'. Lo… - sulsitodisimone : Parolin: 'I cattolici tornino a esprimere la loro posizione nel dibattito politico' - ArnonerRaf : RT @Agenzia_Italia: Il Segretario di Stato vaticano: 'Che parlino e che siano anche tenuti in considerazione perché possono dare davvero de… - Agenzia_Italia : Il Segretario di Stato vaticano: 'Che parlino e che siano anche tenuti in considerazione perché possono dare davver… - EmmanueleDiLeo : ?? #ELEZIONI: PAROLIN, “CATTOLICI TORNINO A ESPRIMERE POSIZIONE NEL DIBATTITO POLITICO” -

Agenzia ANSA

però credo che una posizione più autonoma e più profetica ipotrebbero averla', ha aggiunto. La 'priorità è una buona politica che si metta al servizio del Paese e delle esigenze ...Nel dibattito interviene il segretario di Stato vaticano: "Itornino a esprimere posizione politica". Verso le elezioni, la campagna elettorale in tempo reale Sondaggi - Fratelli d'... Parolin: 'Politica cerchi convergenze su cose utili al Paese' Il Segretario di Stato vaticano: "Che parlino e che siano anche tenuti in considerazione perché possono dare davvero delle risposte effettive ed efficaci ai problemi del Paese" ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...