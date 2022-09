Governo: riunione su Cybersicurezza questa mattina a P.Chigi (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - Si è tenuta questa mattina alle 9.30 a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, una riunione sulla Cybersicurezza. Presenti il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, i ministri Luciana Lamorgese, Marta Cartabia, Roberto Cingolani e Enrico Giovannini. Presenti inoltre Roberto Baldoni, direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, con la vicedirettrice Nunzia Ciardi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - Si è tenutaalle 9.30 a Palazzo, a quanto si apprende, unasulla. Presenti il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, i ministri Luciana Lamorgese, Marta Cartabia, Roberto Cingolani e Enrico Giovannini. Presenti inoltre Roberto Baldoni, direttore generale dell'Agenzia per laNazionale, con la vicedirettrice Nunzia Ciardi.

zuccaricca : @ivanperotto @davcarretta @putino Errore..vedo che non è informato.Cambio deciso il 24 novembre 1996 in una riunion… - TV7Benevento : PALAZZO MOSTI. DEPURATORE PONTE VALENTINO. CHIESTO AIUTO ECONOMICO A REGIONE E GOVERNO. VIDEO -… - cassinonotizie : A seguito della riunione della Consulta dei Sindaci del Cassinate è stato redatto un documento diretto al Governo:… - Claudio73691568 : RT @mar40248589: @MediasetTgcom24 Nazisti in riunione .. aiutati dal governo Draghi PD e company - mar40248589 : @MediasetTgcom24 Nazisti in riunione .. aiutati dal governo Draghi PD e company -