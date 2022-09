“E’ molto triste”: Serena Bortone, la morte che la lascia senza parole (Di giovedì 1 settembre 2022) Serena Bortone colpita da una morte che l’ha spinta a inviare un messaggio sui social, le parole toccanti della conduttrice. Con la fine dell’estate, stanno riprendendo, gradualmente, i palinsesti tradizionali… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 1 settembre 2022)colpita da unache l’ha spinta a inviare un messaggio sui social, letoccanti della conduttrice. Con la fine dell’estate, stanno riprendendo, gradualmente, i palinsesti tradizionali… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

gippu1 : 20 anni fa, il #23agosto 2002, a Silvio Berlusconi toccò dare una notizia molto triste a tutti i tifosi del Milan:… - L_altro : La cosa molto triste è che saremo costretti a tornare in ufficio quest’inverno non tanto perché ci viene richiesto… - _violafandom_ : È molto triste da parte vostra sentire che se si ha una fanpage su Viola come il mare non bisogna seguire Demet. Io… - dontalkaboutme : oggi è il mio blue day sono davvero molto triste vorrei solo dormire - Antonel08210523 : @P_M_1960 Si anche per me è molto malinconico triste l unica gioia che mi da è che domani è il compleanno di… -