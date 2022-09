Cucci | “Vi dico una cosa su Immobile che riguarda Osimhen”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 1 settembre 2022) Riccardo Cucchi ha commentato Napoli-Lecce e si è proiettato sulla prossima sfida di campionato tra. Riccardo Cucchi, giornalista di Rai Sport e Radio Rai, ha commentato il pareggio casalingo del Napoli di Spalletti rimediato contro il Lecce. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, lo storico radiocronista tra le altre cose ha parlato della sfida tra. “Napoli e Lazio sono le due deluse di questo infrasettimanale. Gli azzurri hanno rivoluzionato troppo il proprio undici, ma questo campionato rende difficile per tutti la continuità. Questo turno ci ha detto che non è facile vincere contro le piccole. Ero convinto che il Napoli potesse fare molto bene con il Lecce, e invece non è stato così. Ma anche il Milan ha avuto le sue difficoltà col Sassuolo, così come la Juventus nonostante la ...