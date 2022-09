Colpo a sorpresa del Liverpool: in arrivo Arthur dalla Juventus (Di giovedì 1 settembre 2022) A poche ore dalla fine della sessione estiva di calciomercato, il Liverpool è ad un passo dall’ufficializzare l’arrivo di Arthur dalla Juventus. Come dichiarato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il brasiliano indosserà la maglia dei Reds con l’operazione del prestito secco. L’ex Gremio si sta dirigendo proprio ora verso Liverpool per poi sottoporsi alle visite mediche di rito prima dell’annuncio ufficiale. Arthur al Liverpool: una nuova chance con vista Qatar 2022 Arrivato alla Juventus nella trattativa del famoso scambio con Miralem Pjanic, Arthur non ha di certo rispettato le aspettative. Prima con Andrea Pirlo e poi con Allegri, il classe ’96 non è riuscito ad ambientarsi in una ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 1 settembre 2022) A poche orefine della sessione estiva di calciomercato, ilè ad un passo dall’ufficializzare l’di. Come dichiarato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il brasiliano indosserà la maglia dei Reds con l’operazione del prestito secco. L’ex Gremio si sta dirigendo proprio ora versoper poi sottoporsi alle visite mediche di rito prima dell’annuncio ufficiale.al: una nuova chance con vista Qatar 2022 Arrivato allanella trattativa del famoso scambio con Miralem Pjanic,non ha di certo rispettato le aspettative. Prima con Andrea Pirlo e poi con Allegri, il classe ’96 non è riuscito ad ambientarsi in una ...

