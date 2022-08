Vuelta a España 2022, Mads Pedersen: “Oggi ho sbagliato, non mi sono lanciato al momento giusto” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ammette i suoi errori Mads Pedersen, un mea culpa per quanto accaduto nella tappa odierna della Vuelta (l’undicesima, chiusa con la volata presso Cabo de Gata): la vittoria era nelle sue corde, ma non è arrivato il risultato atteso. Infatti, è stato Kaden Groves ad aggiudicarsi il successo in volata, con il danese che ha commesso l’errore di esser partito troppo tardi (chiudendo in quinta posizione); una scelta sbagliata, dal momento che non ha più avuto modo di recuperare sui rivali ormai lanciati verso il traguardo. Ecco le dichiarazioni di Mads Pedersen rilasciate al termine della frazione odierna ai microfoni ufficiali della Vuelta: “La tappa di Oggi è stata relativamente facili, non molto impegnativa, anche negli ultimi chilometri che di fatto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ammette i suoi errori, un mea culpa per quanto accaduto nella tappa odierna della(l’undicesima, chiusa con la volata presso Cabo de Gata): la vittoria era nelle sue corde, ma non è arrivato il risultato atteso. Infatti, è stato Kaden Groves ad aggiudicarsi il successo in volata, con il danese che ha commesso l’errore di esser partito troppo tardi (chiudendo in quinta posizione); una scelta sbagliata, dalche non ha più avuto modo di recuperare sui rivali ormai lanciati verso il traguardo. Ecco le dichiarazioni dirilasciate al termine della frazione odierna ai microfoni ufficiali della: “La tappa diè stata relativamente facili, non molto impegnativa, anche negli ultimi chilometri che di fatto ...

