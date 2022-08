Uomini e Donne, le confessioni sul sesso subito dopo il parto: “Non fate come me” (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’ex protagonista di Uomini e Donne non avrebbe seguito i consigli dei medici, facendo sesso subito dopo il parto. Ecco cosa ha raccontato ai propri follower la fidanzata di un noto ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi. È passato circa un mese da quando è nata la primogenita dell’ex protagonista di Uomini e L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’ex protagonista dinon avrebbe seguito i consigli dei medici, facendoil. Ecco cosa ha raccontato ai propri follower la fidanzata di un noto ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi. È passato circa un mese da quando è nata la primogenita dell’ex protagonista die L'articolo proviene da Inews24.it.

pdnetwork : La nostra visione per il futuro dell'???? è fatta di 3 pilastri: 1. #Lavoro di qualità 2. Lotta #crisiclimatica e svi… - amnestyitalia : Uomini, donne e bambini in fuga dall’Afghanistan sono stati ripetutamente respinti dalle forze di sicurezza dell’Ir… - MSF_ITALIA : Ieri sera abbiamo soccorso un'altra imbarcazione in difficoltà sulla rotta migratoria più letale del mondo. Il nost… - bottari12 : @fugluch @GiorgiaMeloni Se sceglie solo uomini significa che non ha donne in gamba ed è giusto scegliere esperienza ed intelligenza - gsantambrogio1 : RT @gsantambrogio1: Da sei giorni, la #OceanViking sta vagando nel mediterraneo con 460 donne, bambini e uomini a bordo. Nessuno la vuole… -