Le scuole inglesi non distribuiscono opuscoli che insegnano ai bambini «a non temere i pedofili» (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il 15 agosto 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente alcune immagini tratte da volantini in lingua inglese, corredate da disegni che insegnano ai bambini a non aver paura degli estranei, a non urlare o piangere in loro presenza e a non definirli “pedofili” perché «ciò può essere offensivo quanto la parola con la N». Le immagini sono accompagnate da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «LO SPORCO MONDO CHE VOGLIONO PER I NOSTRI bambini. SVEGLIATEVI! Nella lorda Albione (Inghilterra) si insegna ai bambini a non temere i pedofili. Gli opuscoli distribuiti nelle scuole materne recitano: “Cosa fare se uno sconosciuto vi avvicina per strada? Non dovete avere paura di lui, di solito non vi farà nulla di ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il 15 agosto 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente alcune immagini tratte da volantini in lingua inglese, corredate da disegni cheaia non aver paura degli estranei, a non urlare o piangere in loro presenza e a non definirli “” perché «ciò può essere offensivo quanto la parola con la N». Le immagini sono accompagnate da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «LO SPORCO MONDO CHE VOGLIONO PER I NOSTRI. SVEGLIATEVI! Nella lorda Albione (Inghilterra) si insegna aia non. Glidistribuiti nellematerne recitano: “Cosa fare se uno sconosciuto vi avvicina per strada? Non dovete avere paura di lui, di solito non vi farà nulla di ...

