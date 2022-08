Serena Williams avanti agli Us Open: il ritiro può attendere (Di martedì 30 agosto 2022) Serena Williams si qualifica al secondo turno degli Us Open e afferma di voler «rimanere sul vago» sul quando si ritirerà dal tennis. «Sono rimasta piuttosto vaga su questo argomento, vero? Rimarrò... Leggi su feedpress.me (Di martedì 30 agosto 2022)si qualifica al secondo turno degli Use afferma di voler «rimanere sul vago» sul quando si ritirerà dal tennis. «Sono rimasta piuttosto vaga su questo argomento, vero? Rimarrò...

repubblica : Serena Williams, il canto del cigno nero. “È la più grande” - Agenzia_Italia : #SerenaWilliams si è qualificata agli Us Open - Tennis_Ita : US Open, non è ancora finita: Serena Williams batte Kovinic e si regala il secondo turno - Claudiamarameo : Serena Williams ha vintoooo - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Serena #Williams, serata da star. Battuta la Kovinic, l’addio è rinviato #UsOpen -