Politano in conferenza: “Il mio sogno è vincere lo Scudetto” (Di martedì 30 agosto 2022) Nel corso della puntata odierna di Radio Goal, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Matteo Politano. L’attaccante azzurro ha preso parte alla conferenza stampa di preparazione verso Napoli-Lecce al posto del suo allenatore Luciano Spalletti rispondendo alle domande dei giornalisti e facendo il punto su questo avvio di stagione. “E’ finita 0-0 a Firenze, come l’hai vista?““E’ stata una bella partita tra due squadre che volevano vincere. E’ stato bravo anche l’arbitro a fischiare poco e a lasciarci giocare. I ritmi erano alti e la partita è stata molto bella e intensa”. “Partita bellissima ma sporcata dal brutto episodio nel post-partita” “Purtroppo ancora succedono queste cose. Oltre al fatto del mister ho visto anche il fatto di quella bambina alla quale è stata messa la maglia al contrario. Penso che sia stato ... Leggi su zon (Di martedì 30 agosto 2022) Nel corso della puntata odierna di Radio Goal, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Matteo. L’attaccante azzurro ha preso parte allastampa di preparazione verso Napoli-Lecce al posto del suo allenatore Luciano Spalletti rispondendo alle domande dei giornalisti e facendo il punto su questo avvio di stagione. “E’ finita 0-0 a Firenze, come l’hai vista?““E’ stata una bella partita tra due squadre che volevano. E’ stato bravo anche l’arbitro a fischiare poco e a lasciarci giocare. I ritmi erano alti e la partita è stata molto bella e intensa”. “Partita bellissima ma sporcata dal brutto episodio nel post-partita” “Purtroppo ancora succedono queste cose. Oltre al fatto del mister ho visto anche il fatto di quella bambina alla quale è stata messa la maglia al contrario. Penso che sia stato ...

