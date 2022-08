zazoomblog : Elezioni: Picierno (Pd) Orban vuole meno donne laureate ecco modello Meloni-Salvini - #Elezioni: #Picierno #Orban… - Quoque_Tu_Brute : Incoerenza, ipocrisia, doppia morale, indignazione pelosa intermittente. In una parola: #PD. #Meloni #elezioni… -

Così la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina...difficoltà dei sondaggisti a fotografare in pieno agosto cosa pensano gli italiani dellee ... "Draghi ha messo in guardia: attenti al sovranismo che non fa gli interessi dell'Italia", ... Elezioni: Picierno, 'Ppe e Weber sanno che Fi si è piegata a destra più estremista' Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Manfred Weber e il Ppe sanno che Forza Italia si è piegata per ragioni elettorali alla destra più estremista e sovranista: quella di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Quell ...Roma, 28 ago. Adnkronos) – "Meno donne laureate per invertire la crisi demografica. È questa la ricetta di Viktor Orbán.