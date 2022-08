Da La Pupa e il Secchione Show ad una serie Netflix: ecco di chi si tratta (Di martedì 30 agosto 2022) La Pupa e il Secchione Show ha donato molta visibilità ai concorrenti. Infatti, tutti hanno potuto approfittare della celebrità per cercare un posto nel mondo dello Show business, e c’è chi ce l’ha fatta. Dopo il programma di Barbara D’Urso, una Pupa ha trovato la sua strada del successo. Stiamo parlando di Emy Buono che in questo momento sta registrando la fiction Mare Fuori 3. L’ex Pupa interpreterà il ruolo di una pusher. È stata lei stessa a diffondere la notizia della sua presenza nella serie Netflix attraverso il suo profilo social. Su Instagram infatti, ha condiviso alcuni scatti dal set. La ragazza è apparsa molto felice e soddisfatta per la piega che sta prendendo la sua carriera. La serie tv di cui è entrata a far parte è ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 30 agosto 2022) Lae ilha donato molta visibilità ai concorrenti. Infatti, tutti hanno potuto approfittare della celebrità per cercare un posto nel mondo dellobusiness, e c’è chi ce l’ha fatta. Dopo il programma di Barbara D’Urso, unaha trovato la sua strada del successo. Stiamo parlando di Emy Buono che in questo momento sta registrando la fiction Mare Fuori 3. L’exinterpreterà il ruolo di una pusher. È stata lei stessa a diffondere la notizia della sua presenza nellaattraverso il suo profilo social. Su Instagram infatti, ha condiviso alcuni scatti dal set. La ragazza è apparsa molto felice e soddisfatta per la piega che sta prendendo la sua carriera. Latv di cui è entrata a far parte è ...

ladradi_vento : @Amiguedatcuenta @Il_Jordy Ex di ??... Ha fatto anche la pupa e il secchione e ha litigato con Soleil nel programma… - IsaeChia : #LaPupaeilSecchioneShow, Mila Suarez svela cosa c’è davvero tra lei e Gianmarco Onestini, poi confessa la sua più g… - SabrinaSpurio : @GOnestini C'è stata anche un'unione tra te, me e la Spagna, alle 5 registrazioni de La Pupa e il Secchione ???????????? - Domenico1oo777 : Te sei la nostra QUEEN del twerking splendida Lulu' ed anche la D'Urso se ne rese conto quella sera alla Pupa ed il… - Rinoga1 : ma questo è scemo oppure questo paese non ha piu speranze. A questo punto farei concorrere a questa gara tutti i pa… -