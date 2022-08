Volley | Mondiali 2022 | Turchia | esordio travolgente sulla Cina

(Di sabato 27 agosto 2022) Non c’è nessun tipo di problema per lanella partita d’del girone E ai. A Lubiana, nella Stozice Arena, arriva la prima vittoria contro la: un netto 3-0 con parziali 25-15, 25-19 e 25-14 che ben descrivono l’importante solco che esiste tra le due formazioni. Il raggruppamento è quello dell’Italia, che debutterà stasera con il Canada. Poca la storia in un confronto nel quale laha un unico momento reale di vantaggio, sul 3-5 nel primo set. Poi lainizia a ingranare eccome, e concede praticamente le briciole. Solo fino alla metà del secondo set c’è qualcosa di simile a una lotta, relativa perché si parla sempre di almeno due lunghezze di divario tra due selezioni che appartengono a categorie diverse. Calendario...

OA_Sport : Volley: esordio iridato vincente senza patemi per la Turchia - zazoomblog : Volley Mondiali maschili 2022: la Turchia domina la Cina in tre set - #Volley #Mondiali #maschili #2022: - Radio1Rai : #Volley Stasera il debutto della Nazionale maschile di pallavolo ai Mondiali organizzati da Polonia e Slovenia. Il… - zazoomblog : VOLLEY MONDIALI: CON ITALIA-CANADA COMINCIA IL SOGNO AZZURRO - #VOLLEY #MONDIALI: #ITALIA-CANADA - ariamarelli : Ricapitoliamo -qualifiche -partita -mondiali volley Si inizia a lavorare prima di lunedì -

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiI 14 convocati di Fefè De Giorgi per iUn'Italia giovane e ambiziosa che riparte dal titolo di campione d'Europa e dalla semifinale in ...Sono cominciati ieri (26 agosto) i Campionatidimaschile , in scena tra Slovenia e Polonia fino all11 settembre. Ventiquattro le formazioni che scenderanno in campo per contendersi il titolo iridato. E tra queste non poteva ...Tutto facile per la Turchia nel match d'esordio ai Mondiali 2022 di volley maschile. La formazione turca ha dominato la Cina in tre set ...Da una parte, meglio dall’altre parte del mondo, il presidente Sirci in vacanza scala la cima delle Ande cilene a 5.640 metri d’altezza ...