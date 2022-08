Una telefonata e Salvini salta la tappa di Torre Annunziata: “Deve tornare a Roma” (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMatteo Salvini non ha preso parte al previsto incontro elettorale programmato al lido Azzurro di Torre Annunziata (Napoli), dove si doveva svolgere l’ultima tappa della seconda giornata di iniziative programmate nel suo tour in Campania iniziato ieri. Ad ufficializzarlo è stato il capolista della Lega alla Camera nel collegio Campania 2 al proporzionale, Severino Nappi: “Il motivo – spiega a margine di un intervento con i presenti presso lo stabilimento balneare di Torre Annunziata – è collegato ad improvvisti impegni a Roma. Salvini, mentre stava venendo al lido Azzurro dopo avere partecipato ad un’iniziativa sul tema degli animali domestici, ha avuto una telefonata. Ha provato a spostare gli impegni ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMatteonon ha preso parte al previsto incontro elettorale programmato al lido Azzurro di(Napoli), dove si doveva svolgere l’ultimadella seconda giornata di iniziative programmate nel suo tour in Campania iniziato ieri. Ad ufficializzarlo è stato il capolista della Lega alla Camera nel collegio Campania 2 al proporzionale, Severino Nappi: “Il motivo – spiega a margine di un intervento con i presenti presso lo stabilimento balneare di– è collegato ad improvvisti impegni a, mentre stava venendo al lido Azzurro dopo avere partecipato ad un’iniziativa sul tema degli animali domestici, ha avuto una. Ha provato a spostare gli impegni ...

