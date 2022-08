Singapore vuole le criptovalute per qualsiasi operazione (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Singapore, meta attraente non solo per i turisti ma anche per l’economia. Infatti la città-stato, patria dei milionari e ritenuta un porto sicuro per i capitali in Asia, ha da tempo deciso di adottare un quadro normativo dettagliato che lo prepari all’utilizzo del Bitcoin in maniera diffusa anche tra la popolazione. La volontà di Singapore è quella di rendere facile l’utilizzo del Bitcoin anche nei trasferimenti di valore in operazioni semplici e giornaliere, come prendere un caffè o fare la spesa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) –, meta attraente non solo per i turisti ma anche per l’economia. Infatti la città-stato, patria dei milionari e ritenuta un porto sicuro per i capitali in Asia, ha da tempo deciso di adottare un quadro normativo dettagliato che lo prepari all’utilizzo del Bitcoin in maniera diffusa anche tra la popolazione. La volontà diè quella di rendere facile l’utilizzo del Bitcoin anche nei trasferimenti di valore in operazioni semplici e giornaliere, come prendere un caffè o fare la spesa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

