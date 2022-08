Serie C a 60 squadre, respinti i ricorsi di Campobasso e Teramo (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi presentati da Campobasso e Teramo contro l’esclusione delle due società dal prossimo campionato di Serie C. Sono stati confermati, dunque, i verdetti che erano arrivati dal Tar Lazio. La Lega Pro resterà a 60 squadre. Ora da valutare il futuro del calcio nella due città, realtà importanti del Molise e dell’Abruzzo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Consiglio di Stato ha respinto ipresentati dacontro l’esclusione delle due società dal prossimo campionato diC. Sono stati confermati, dunque, i verdetti che erano arrivati dal Tar Lazio. La Lega Pro resterà a 60. Ora da valutare il futuro del calcio nella due città, realtà importanti del Molise e dell’Abruzzo. SportFace.

