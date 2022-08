Fiorentina in Conference | con i turchi del Basaksehir | gli scozzesi dell’Hearts | i lettoni del Riga

(Di venerdì 26 agosto 2022) E' decisamente abbondabile, il girone diLeague toccato alla, attraverso il sorteggio avvenuto oggi, 26 agosto 2022, a Istanbul. Ilè una squadra turca non di prima fascia, così come glidell'Hearts e idel. L'articolo proviene da Firenze Post.

SkySport : ULTIM'ORA CONFERENCE LEAGUE #UECLDRAW, IL SORTEGGIO DEGLI 8 GIRONI ? - 11contro11 : Sorteggio Conference League: #Fiorentina nel gruppo A #AZAlkmaar #Basilea #Colonia #Nizza #SlaviaPraga #Villarreal… - sportli26181512 : Fiorentina, le avversarie di Conference League: 1° posto, è sfida a Ozil e Okaka. Hearts e RFS, trasferte suggestiv… - sportal_it : Fiorentina, ecco le avversarie in Conference League - giulio_galli : RT @PaoloStarvaggi: La Fiorentina pesca nel girone di Conference gli scozzesi dell'Heart of Midlothian, che fu avversaria del Bologna nel 9… -

Commenta per primo Lasarà protagonista nel gruppo A dellaLeague 2022 - 23: i viola hanno evitato squadre blasonate come Villarreal, West Ham, Nizza e Colonia, ma sul suo cammino troverà il ...Laè stata sorteggiata nel Girone A diLeague ed affronterà Istanbul Basaksehir, Hearts e RFS . L'unico vero pericolo per la formazione di Vincenzo Italiano è rappresentato dai ...Anche il sindaco di Firenze Dario Nardella ha voluto commentare attraverso il proprio profilo Twitter il sorteggio di Conference League che vedrà impegnata la Fiorentina contro ...Buon sorteggio dall'urna di Istanbul per la Viola, che proverà a dare seguito al successo della Roma nell'edizione inaugurale di questa competizione. I gigliati pescano Basaksehir, Hearts e RFS Riga.