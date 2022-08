Roma, la fortuna premia l’amore, coppia vince 100mila euro con la lotteria degli scontrini: la dedica ai genitori scomparsi (Di giovedì 25 agosto 2022) Centomila euro vinti alla lotteria degli scontrini e il sogno, che potrà così diventare realtà, di ristrutturare la futura casa dove andranno a vivere insieme. Ancora una volta dunque la fortuna ha premiato l’amore: è accaduto nel Lazio dove, grazie all’acquisto di un telefonino per il proprio compagno, il vincitore potrà finalmente regolarizzare, con l’unione civile, un rapporto decennale. Leggi anche: lotteria degli scontrini: i vincitori dell’estrazione del 18 agosto 2022 Vinti centomila euro con la lotteria degli scontrini nel Lazio Con il premio speciale di 100mila euro, infatti, potranno essere completati i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022) Centomilavinti allae il sogno, che potrà così diventare realtà, di ristrutturare la futura casa dove andranno a vivere insieme. Ancora una volta dunque lahato: è accaduto nel Lazio dove, grazie all’acquisto di un telefonino per il proprio compagno, il vincitore potrà finalmente regolarizzare, con l’unione civile, un rapporto decennale. Leggi anche:: i vincitori dell’estrazione del 18 agosto 2022 Vinti centomilacon lanel Lazio Con il premio speciale di, infatti, potranno essere completati i ...

