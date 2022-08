Mountain bike, Mondiali 2022: Schehl vince tra gli juniores nel cross country. Paccagnella 25° (Di giovedì 25 agosto 2022) Paul Schehl è il nuovo campione mondiale juniores nel cross country. Nella rassegna iridata di Mountain bike che si sta svolgendo a Les Gets (Francia) il tedesco ha trionfato grazie a una magnifica prova (chiusa in 1:02:48) e si è aggiudicato un titolo importantissimo. Schehl è partito davvero forte e gli unici in grado di stargli dietro fino al quarto giro sono stati lo svizzero Jan Christen ed il francese Paul Magnier. Il tedesco poi ha deciso di alzare notevolmente l’andatura e se ne è andato in solitaria fino a giungere al traguardo con le braccia alzate. All’arrivo il classe 2004 è arrivato dunque con 18” di vantaggio su Jan Christen e 24” su Paul Magnier. Si è fermato ai piedi del podio l’olandese Rens Teunissen van Manen, quarto a 1’18” da ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Paulè il nuovo campione mondialenel. Nella rassegna iridata diche si sta svolgendo a Les Gets (Francia) il tedesco ha trionfato grazie a una magnifica prova (chiusa in 1:02:48) e si è aggiudicato un titolo importantissimo.è partito davvero forte e gli unici in grado di stargli dietro fino al quarto giro sono stati lo svizzero Jan Christen ed il francese Paul Magnier. Il tedesco poi ha deciso di alzare notevolmente l’andatura e se ne è andato in solitaria fino a giungere al traguardo con le braccia alzate. All’arrivo il classe 2004 è arrivato dunque con 18” di vantaggio su Jan Christen e 24” su Paul Magnier. Si è fermato ai piedi del podio l’olandese Rens Teunissen van Manen, quarto a 1’18” da ...

