Ferrovie: Rfi e Trenord, 'completata prima fase attività per ripristino Passante Milano' (Di giovedì 25 agosto 2022) Milano, 25 ago. (Adnkronos) - completata la prima fase delle attività messe in campo da Rfi e Trenord per la ripresa del servizio nel Passante ferroviario di Milano. Nei prossimi giorni si svolgeranno le ultime corse prova con l'obiettivo di riprendere il servizio commerciale lunedì 29 agosto per i treni delle linee suburbane S1 Saronno-Lodi, S5 Varese-Treviglio e S13 Milano Bovisa-Pavia. Resteranno invece limitate a Milano Bovisa la S2 (Mariano Comense-Rogoredo) e a Milano Porta Garibaldi superficie la S6 (Novara-Treviglio). Lo si legge in una nota. Le attività svolte, concordate nel tavolo tecnico ancora in corso, hanno visto Rfi e Trenord impegnate tutto il mese di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022), 25 ago. (Adnkronos) -ladellemesse in campo da Rfi eper la ripresa del servizio nelferroviario di. Nei prossimi giorni si svolgeranno le ultime corse prova con l'obiettivo di riprendere il servizio commerciale lunedì 29 agosto per i treni delle linee suburbane S1 Saronno-Lodi, S5 Varese-Treviglio e S13Bovisa-Pavia. Resteranno invece limitate aBovisa la S2 (Mariano Comense-Rogoredo) e aPorta Garibaldi superficie la S6 (Novara-Treviglio). Lo si legge in una nota. Lesvolte, concordate nel tavolo tecnico ancora in corso, hanno visto Rfi eimpegnate tutto il mese di ...

Ferrovie_IT : #RFI: Linea Alta Velocità Roma – Napoli, direzione Napoli: dalle ore 15.55 traffico ferroviario rallentato per un i… - Ferrovie_IT : #RFI: Linea Rosarno - Reggio Calabria: dalle ore 13.47 traffico rallentato fra Bagnara e Cannitello per avverse condizioni meteo. #Ferrovie - Ferrovie_IT : #RFI: Linea Brescia – Padova, dalle ore 9:10 traffico ferroviario rallentato tra Desenzano e Peschiera del Garda pe… - Ferrovie_IT : #RFI: Linea Messina – Catania, dalle ore 9:10 traffico ferroviario tornato regolare in prossimità di Contesse dopo… - FerrovieInfo : Previsti servizi autosostitutivi. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Bolzano #Trento RFI #24agosto -