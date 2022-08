Usa confermano la risposta a proposte dell' Iran sul nucleare

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Il dipartimento di Stato Usa ha confermato di aver mandato all'Ue laalledi Teheran per far rivivere l'accordo suldel 2015. "Abbiamo ricevuto i commential testo ...

Agenzia ANSA

Il nostro esame di quei commenti è ora concluso e abbiamo risposto alla Ue oggi", ha detto il portavoce del dipartimento di stato Ned Price. . 24 agosto 2022