MotoGP, Marquez sta tornando: l’èquipe medica permette allenamenti intensi (Di mercoledì 24 agosto 2022) L‘équipe medica ha acconsentito alla messa in pratica di allenamenti intensi per Marc Marquez, nota stella della MotoGP. Dopo un infortunio all’omero destro, il pilota spagnolo sta cercando di recuperare al meglio e di tornare in pista a gareggiare e competere ad alti livelli; dopo l’ennesimo controllo medico nel contesto del Ruber Internacional Hospital di Madrid, i medici Joaquin Sanchez Sotelo, Samuel Antuna e Angel Cotorro, soddisfatti per i progressi di Marquez, hanno dato il via libera a quest’ultimo per intensificare gli allenamenti verso il ritorno effettivo. Di seguito le considerazioni del già citato medico Sotelo sulle condizioni di Marquez: “Oggi ho avuto l’opportunità di valutare Marquez rispetto al suo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) L‘équipeha acconsentito alla messa in pratica diper Marc, nota stella della. Dopo un infortunio all’omero destro, il pilota spagnolo sta cercando di recuperare al meglio e di tornare in pista a gareggiare e competere ad alti livelli; dopo l’ennesimo controllo medico nel contesto del Ruber Internacional Hospital di Madrid, i medici Joaquin Sanchez Sotelo, Samuel Antuna e Angel Cotorro, soddisfatti per i progressi di, hanno dato il via libera a quest’ultimo perficare gliverso il ritorno effettivo. Di seguito le considerazioni del già citato medico Sotelo sulle condizioni di: “Oggi ho avuto l’opportunità di valutarerispetto al suo ...

