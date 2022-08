LIVE Ucraina-Italia basket, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: tra poco il via a Riga (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:21 Meno di dieci minuti al via! 17:18 Sono sei, invece, le partite giocate dall’Italia a Riga. Si pensi che le prime cinque sono degli Europei del 1937, un’altra epoca, un altro sport che aveva regole totalmente diverse e punteggi molto più bassi. Nella capitale lettone gli azzurri sono tornati per le Qualificazioni europee nel 2010, vincendo per 68-69. 17:15 Questo è il decimo confronto complessivo tra Ucraina e Italia; 7 le vittorie ottenute dagli azzurri, la più larga delle quali agli Europei del 2005, per 99-62. A proposito degli Europei, fu proprio contro l’Ucraina di epoca Mike Fratello che l’Italia perse una delle partite decisive per l’approdo ai Mondiali del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:21 Meno di dieci minuti al via! 17:18 Sono sei, invece, le partite giocate dall’. Si pensi che le prime cinque sono degli Europei del 1937, un’altra epoca, un altro sport che aveva regole totalmente diverse e punteggi molto più bassi. Nella capitale lettone gli azzurri sono tornati per leeuropee nel 2010, vincendo per 68-69. 17:15 Questo è il decimo confronto complessivo tra; 7 le vittorie ottenute dagli azzurri, la più larga delle quali agli Europei del 2005, per 99-62. A proposito degli Europei, fu proprio contro l’di epoca Mike Fratello che l’perse una delle partite decisive per l’approdo aidel ...

