Il Napoli punta sulla rinascita di Ndombelé (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono successe troppe cose a Tanguy Ndombelé negli ultimi tre anni per poter giudicare in maniera sicura il suo approdo al Napoli. In un periodo relativamente breve è passato dall’essere uno dei centrocampisti più promettenti d’Europa a essere messo fuori rosa da Antonio Conte al Tottenham, costretto a cercarsi una nuova sistemazione in questo mercato. Il francese cercherà di ritrovarsi nel Napoli di Spalletti, che lo ha preso in prestito oneroso a 500 mila euro più bonus, con un diritto di riscatto fissato a 32,5 milioni di euro. Gli inglesi lo avevano comprato nell’estate del 2019 dall’Olympique Lione per 72 milioni di euro, facendone l’acquisto più caro della loro storia. Quella era stata un’estate di grandi spese, l’ultima prima che il Covid arrivasse a scombussolare i bilanci delle squadre. L’Atletico Madrid aveva speso 127 ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sono successe troppe cose a Tanguynegli ultimi tre anni per poter giudicare in maniera sicura il suo approdo al. In un periodo relativamente breve è passato dall’essere uno dei centrocampisti più promettenti d’Europa a essere messo fuori rosa da Antonio Conte al Tottenham, costretto a cercarsi una nuova sistemazione in questo mercato. Il francese cercherà di ritrovarsi neldi Spalletti, che lo ha preso in prestito oneroso a 500 mila euro più bonus, con un diritto di riscatto fissato a 32,5 milioni di euro. Gli inglesi lo avevano comprato nell’estate del 2019 dall’Olympique Lione per 72 milioni di euro, facendone l’acquisto più caro della loro storia. Quella era stata un’estate di grandi spese, l’ultima prima che il Covid arrivasse a scombussolare i bilanci delle squadre. L’Atletico Madrid aveva speso 127 ...

