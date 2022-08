Rojname_com : Erdogan il disinvolto sulla Crimea sta con l'Occidente e sulla Siria abbraccia Mosca -

Globalist.it

Condizioni cheè costretto ad accettare, alla luce del fatto che il governo turco non è stato capace in tutti questi anni di riunire la frammentatissima opposizione siriana in una entità che ...Un usodi teorie monetarie ad elezioni presidenziali vicine: 'Tutto tranne l'austerity', ... Turchia in miseria Numeri da brivido, dietro l'irriverente titolo 'Lato B di', che non è ... Erdogan il disinvolto sulla Crimea sta con l’Occidente e sulla Siria abbraccia Mosca Ankara sostiene l'integrità territoriale dell'Ucraina e respinge l'annessione illegale della Crimea, ha affermato il presidente turco.