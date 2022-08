Calciomercato Juventus, tra Depay e Milik spunta un terzo nome per l’attacco: le ultime (Di mercoledì 24 agosto 2022) Calciomercato Juventus: oltre a Depay e Milik, i bianconeri starebbero seguendo anche un terzo nome per l’attacco L’obiettivo di mercato della Juventus prima della fine della finestra per le trattative è quello di regalare un altro attaccante a Massimiliano Allegri, che consentirebbe al tecnico di variare le soluzioni per la sua squadra. Come riporta Tuttosport, i favoriti sono sempre Milik e Depay, ma sullo sfondo resta forte la candidatura di Marko Arnautovic. L’austriaco corrisponde al profilo cercato dal tecnico, che chiede una punta forte fisicamente e allo stesso tempo di grande qualità. L’ostacolo da superare è il Bologna, che ritiene incedibile il giocatore. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022): oltre a, i bianconeri starebbero seguendo anche unperL’obiettivo di mercato dellaprima della fine della finestra per le trattative è quello di regalare un altro attaccante a Massimiliano Allegri, che consentirebbe al tecnico di variare le soluzioni per la sua squadra. Come riporta Tuttosport, i favoriti sono sempre, ma sullo sfondo resta forte la candidatura di Marko Arnautovic. L’austriaco corrisponde al profilo cercato dal tecnico, che chiede una punta forte fisicamente e allo stesso tempo di grande qualità. L’ostacolo da superare è il Bologna, che ritiene incedibile il giocatore. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc ha l’accordo con l’@OM_Officiel per #Milik - DiMarzio : .@juventusfc, avanza #Milik per l'attacco. Adesso si procederà per arrivare alla chiusura. ?? #Calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc cerca l'accordo col @PSG_inside per #Paredes: ci pensa anche la @OfficialASRoma ?? - FraLauricella : #SerieA Le assenze nella #juventus in vista della terza giornata #RomaJuve, sabato alle 18,30 ??#szczesny ??… - ZonaBianconeri : RT @DavideSerpe3: #Milik e... le cose a caso. #Juventus #calciomercato #SerieA -

Calciomercato Juventus, tra Depay e Milik spunta un terzo nome per l'attacco: le ultime Calciomercato Juventus: oltre a Depay e Milik, i bianconeri starebbero seguendo anche un terzo nome per l'attacco L'obiettivo di mercato della Juventus prima della fine della finestra per le ... Senza uscite Depay costa troppo: Juve, così Milik diventa il favorito Tutti hanno fretta, la Juve no. Memphis Depay e Arek Milik sanno che la scelta è tra loro due e ieri i loro rappresentanti hanno atteso a lungo la chiamata di Federico Cherubini, il capo dell'Area ... Juventus, pugno duro dell’UEFA: scatta la punizione Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, come viene riportato anche da ‘Calciomercato.it’, che di sua volta cita ‘The Times’, per Juventus e Milan dovrebbe esserci solo una ammenda piuttosto blanda ... Immediato addio alla Juventus: resta in Serie A Novità importanti in casa Juventus tra acquisti e cessioni da urlo: ad un passo dall'addio, ma può restare in Italia ... : oltre a Depay e Milik, i bianconeri starebbero seguendo anche un terzo nome per l'attacco L'obiettivo di mercato dellaprima della fine della finestra per le ...Tutti hanno fretta, la Juve no. Memphis Depay e Arek Milik sanno che la scelta è tra loro due e ieri i loro rappresentanti hanno atteso a lungo la chiamata di Federico Cherubini, il capo dell'Area ...Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, come viene riportato anche da ‘Calciomercato.it’, che di sua volta cita ‘The Times’, per Juventus e Milan dovrebbe esserci solo una ammenda piuttosto blanda ...Novità importanti in casa Juventus tra acquisti e cessioni da urlo: ad un passo dall'addio, ma può restare in Italia ...