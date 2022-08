Ucraina, l’analista: “Negoziati ora sarebbero trappola per Kiev” (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Sei mesi di guerra in Ucraina, dopo l’avvio dell'”operazione militare speciale” annunciata il 24 febbraio scorso da Vladimir Putin. Una ripresa a breve dei Negoziati è quello che oggi “vorrebbe la Russia, ma è quello su cui l’Ucraina non può assolutamente cascare, perché in questo momento non sarebbero Negoziati, ma una trappola”, una “guerra posticipata”. Nona Mikhelidze, responsabile di ricerca dello Iai, risponde alle domande dell’Adnkronos, dipinge un quadro della situazione sul campo, ma anche all’interno dell’establishment russo – dove “ormai è matura la consapevolezza che questa guerra non si può vincere” – e spiega quali sarebbero quindi le intenzioni del Cremlino. Nei mesi scorsi in “tanti” non credevano “nella resistenza militare e soprattutto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Sei mesi di guerra in, dopo l’avvio dell'”operazione militare speciale” annunciata il 24 febbraio scorso da Vladimir Putin. Una ripresa a breve deiè quello che oggi “vorrebbe la Russia, ma è quello su cui l’non può assolutamente cascare, perché in questo momento non, ma una”, una “guerra posticipata”. Nona Mikhelidze, responsabile di ricerca dello Iai, risponde alle domande dell’Adnkronos, dipinge un quadro della situazione sul campo, ma anche all’interno dell’establishment russo – dove “ormai è matura la consapevolezza che questa guerra non si può vincere” – e spiega qualiquindi le intenzioni del Cremlino. Nei mesi scorsi in “tanti” non credevano “nella resistenza militare e soprattutto ...

Ecatetriformis : Israele ha spiegato il rifiuto di trasferire l'Iron Dome e lo Spike ATGM in Ucraina. Le tecnologie potrebbero cade… - tvsvizzera : L'analista Daniel Warner si domanda se il rifiuto di Mosca che la Svizzera rappresenti diplomaticamente l’Ucraina i… - cocchi2a : RT @angelo_falanga: L'analista militare americano Scott Ritter - il conflitto in Serbia è necessario per rubare la vittoria della Russia in… - lalitapetila : RT @angelo_falanga: L'analista militare americano Scott Ritter - il conflitto in Serbia è necessario per rubare la vittoria della Russia in… - nigno11 : RT @angelo_falanga: L'analista militare americano Scott Ritter - il conflitto in Serbia è necessario per rubare la vittoria della Russia in… -