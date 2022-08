“Scorte di gas esaurite a fine anno”. E l’Italia rischia un nuovo coprifuoco (Di martedì 23 agosto 2022) Arrivano flebili buone notizie per l’Italia, sul lato della crisi del gas, dovuta dalla guerra tra Russia ed Ucraina. Nella giornata di ieri, infatti, Eni ha scoperto un importante giacimento di gas, al largo delle coste di Cipro, esattamente a 160 chilometri di distanza dall’isola. Si tratta del pozzo di Cronos-1, ad una profondità d’acqua di oltre 2mila metri. Secondo le prime stime, si tratterebbe di circa 2,5 trilioni di metri cubi di gas in più per il nostro Paese; tant’è che il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, ha già avanzato la possibilità, da parte di Roma, di triplicare le proprie riserve, se solo adottassimo le stesse procedure che oggi applica l’isola di Cipro. Insomma, il grande scoglio italiano pare essere, come sempre, la dilagante burocrazia, le regole ferree e cervellotiche che caratterizzano anche il mondo del gas. A causa di questo ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 23 agosto 2022) Arrivano flebili buone notizie per, sul lato della crisi del gas, dovuta dalla guerra tra Russia ed Ucraina. Nella giornata di ieri, infatti, Eni ha scoperto un importante giacimento di gas, al largo delle coste di Cipro, esattamente a 160 chilometri di distanza dall’isola. Si tratta del pozzo di Cronos-1, ad una profondità d’acqua di oltre 2mila metri. Secondo le prime stime, si tratterebbe di circa 2,5 trilioni di metri cubi di gas in più per il nostro Paese; tant’è che il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, ha già avanzato la possibilità, da parte di Roma, di triplicare le proprie riserve, se solo adottassimo le stesse procedure che oggi applica l’isola di Cipro. Insomma, il grande scoglio italiano pare essere, come sempre, la dilagante burocrazia, le regole ferree e cervellotiche che caratterizzano anche il mondo del gas. A causa di questo ...

mistergarats : @agorarai @damilanospiegon Mi sembra logico, eseguono ordini che arrivano dall'Europa (Germania) e noi eseguiamo. V… - TPollarini : RT @federico_bosco: La piattaforma europea indipendente GIE-AGSI rileva che gli stoccaggi di gas naturale in Italia sfiorano il 79% della c… - ValerioA_Bruno : RT @federico_bosco: La piattaforma europea indipendente GIE-AGSI rileva che gli stoccaggi di gas naturale in Italia sfiorano il 79% della c… - marioricciard18 : RT @federico_bosco: La piattaforma europea indipendente GIE-AGSI rileva che gli stoccaggi di gas naturale in Italia sfiorano il 79% della c… - Biagiothai : @LBasemi In effetti lo diceva Q un anno fa Scorte di cibo, carburanti e un generatore di riserva .. Se avete il gas… -