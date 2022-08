Flat Tax: come cambia con le elezioni e per chi conviene (Di martedì 23 agosto 2022) La Flat Tax è uno dei cavalli di battaglia della Lega di Matteo Salvini e resta uno dei temi caldi di questa campagna elettorale, che entra nel vivo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e dei candidati. In vista delle elezioni del 25 settembre il dibattito si scalda e, come noto, vede contrapposte centrodestra e centrosinistra sul tema del fisco e dei redditi, ma anche nell’ambito del centrodestra i concetto di Flat Tax non è identico. Tassa piatta per alcuni o per tutti? La tassa “piatta” o uguale per tutti entro una data soglia di reddito si contrappone all’attuale sistema fiscale progressivo “a scaglioni”. La Flat tax non è una novità assoluta in Italia, in quanto è stata già introdotta per i cosiddetti “forfettari” con le Leggi di bilancio 2019 e 2020, ma è limitata alle ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 agosto 2022) LaTax è uno dei cavalli di battaglia della Lega di Matteo Salvini e resta uno dei temi caldi di questa campagna elettorale, che entra nel vivo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e dei candidati. In vista delledel 25 settembre il dibattito si scalda e,noto, vede contrapposte centrodestra e centrosinistra sul tema del fisco e dei redditi, ma anche nell’ambito del centrodestra i concetto diTax non è identico. Tassa piatta per alcuni o per tutti? La tassa “piatta” o uguale per tutti entro una data soglia di reddito si contrappone all’attuale sistema fiscale progressivo “a scaglioni”. Latax non è una novità assoluta in Italia, in quanto è stata già introdotta per i cosiddetti “forfettari” con le Leggi di bilancio 2019 e 2020, ma è limitata alle ...

marattin : Sbugiardati sulla mega-bufala della flat tax (che in realtà è un sistema con scaglioni e a 18 aliquote, come ormai… - marattin : La Lega ha ammesso che la loro proposta è un rifacimento degli scaglioni Irpef,in cui l’aliquota è flat solo entro… - marattin : È arrivata la risposta di Siri. Nel passaggio evidenziato conferma che la flat tax ( = aliquota unica per tutti) no… - MigaliAmedeo : RT @PagellaPolitica: In tv, Salvini ha detto che «con la flat tax i milionari continueranno a pagare quello che stanno pagando». Non è vero… - IvanLeBon : RT @Gianluc38642122: @FratellidItalia Guardate i dati della flat tax ci ci guadagna -