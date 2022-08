Liste elettorali: da Zingaretti-Meloni a Sgarbi-Casini, tutti i duelli tra i big (Di lunedì 22 agosto 2022) A Sesto San Giovanni la contesa tra Rauti e Fiano. A Roma lo scontro diretto tra Calenda e Bonino Leggi su corriere (Di lunedì 22 agosto 2022) A Sesto San Giovanni la contesa tra Rauti e Fiano. A Roma lo scontro diretto tra Calenda e Bonino

ricpuglisi : La parte più divertente e interessante di questa fase sono i messaggi di esponenti delle sedi locali del @pdnetwork… - ilfoglio_it : Michele Emiliano, non iscritto al Pd, riesce a piazzare nelle liste elettorali del Pd in Puglia i suoi fedelissimi,… - matteorenzi : L’Enews di oggi: Afghanistan, Curdi, Liste elettorali, Leopolda e piccolezze varie - Luxgraph : Liste elettorali: da Zingaretti-Meloni a Sgarbi-Casini, tutti i duelli tra i big #corriere #news #2022 #italy… - DavideRTramonta : RT @Mezzorainpiu: La presentazione delle liste e i programmi elettorali dei partiti al centro della puntata speciale di 'Mezz'ora in più'.… -