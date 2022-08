Esce di casa mentre i genitori dormono e viene investito da un’auto: morto bimbo di un anno (Di lunedì 22 agosto 2022) Tragedia in vacanza per una famiglia britannica. Un bambino di 1 anno è uscito dal lettino mentre i genitori dormivano ed è stato investito da una jeep fuori dalla casa dove erano in vacanza. Gli investigatori ritengono che il bambino si è alzato da solo dal lettino ha aperto la porta di casa e camminato fino alla strada dove è avvenuto il fatale incidente. Il bambino di nome Brandon Thomas Byrneaveva solo 21 mesi. Leggi anche: Investita da un’auto pirata sull’Appia: Sara Sorgente morta dopo 10 giorni di agonia I fatti Al volante dell’auto che ha investito è ucciso il bambino di quasi 2 anni c’era il proprietario di alcuni campi circostanti l’abitazione nella quale la famiglia si trovava in vacanza, nella località di Ballinagare nella contea ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022) Tragedia in vacanza per una famiglia britannica. Un bambino di 1è uscito dal lettinodormivano ed è statoda una jeep fuori dalladove erano in vacanza. Gli investigatori ritengono che il bambino si è alzato da solo dal lettino ha aperto la porta die camminato fino alla strada dove è avvenuto il fatale incidente. Il bambino di nome Brandon Thomas Byrneaveva solo 21 mesi. Leggi anche: Investita dapirata sull’Appia: Sara Sorgente morta dopo 10 giorni di agonia I fatti Al volante dell’auto che haè ucciso il bambino di quasi 2 anni c’era il proprietario di alcuni campi circostanti l’abitazione nella quale la famiglia si trovava in vacanza, nella località di Ballinagare nella contea ...

