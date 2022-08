Un uomo della Guinea è accusato di aver tentato di stuprare una donna ucraina a Piacenza (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - Un uomo di 27 anni, originario della Guinea e con lo status di richiedente asilo, e' stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una 55enne ucraina: è avvenuto domanica mattina nel centro di Piacenza. Lo straniero è stato bloccato in strada dagli agenti delle volanti della Polizia. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata aggredita mentre stava passeggiando e poi gettata a terra. La donna e' stata ricoverata in ospedale a Piacenza. Leggi su agi (Di domenica 21 agosto 2022) AGI - Undi 27 anni, originarioe con lo status di richiedente asilo, e' stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una 55enne: è avvenuto domanica mattina nel centro di. Lo straniero è stato bloccato in strada dagli agenti delle volantiPolizia. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata aggredita mentre stava passeggiando e poi gettata a terra. Lae' stata ricoverata in ospedale a

