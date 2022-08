MotoGP, Fabio Quartararo: “Una delle mie migliori gare in carriera, con qualche giro in più me la giocavo con Bagnaia” (Di domenica 21 agosto 2022) Fabio Quartararo ha limitato egregiamente i danni nel corso del Gran Premio d’Austria, tredicesima prova del Mondiale di MotoGP 2022. Il francese in sella alla Yamaha ufficiale riesce, con una gara di rimonta, a piazzarsi al secondo posto alle spalle di Pecco Bagnaia (Ducati) e guadagnando altri punti sul suo diretto avversario al momento, lo spagnolo Aleix Espargarò (Yamaha), sesto al traguardo. Partito quinto, il campione del mondo in carica è riuscito a sopperire ai problemi di accelerazione della sua moto collezionando un paio di sorpassi da applausi, non ultimo quello su Miller valido per il secondo posto. L’ennesima dimostrazione di una gran solidità da parte sua, che dopo il successo del 2021 ha fatto quello step in più che differenzia i grandi piloti dai campioni. Grazie a questi 20 punti incamerati, ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)ha limitato egregiamente i danni nel corso del Gran Premio d’Austria, tredicesima prova del Mondiale di2022. Il francese in sella alla Yamaha ufficiale riesce, con una gara di rimonta, a piazzarsi al secondo posto alle spalle di Pecco(Ducati) e guadagnando altri punti sul suo diretto avversario al momento, lo spagnolo Aleix Espargarò (Yamaha), sesto al traguardo. Partito quinto, il campione del mondo in carica è riuscito a sopperire ai problemi di accelerazione della sua moto collezionando un paio di sorpassi da applausi, non ultimo quello su Miller valido per il secondo posto. L’ennesima dimostrazione di una gran solidità da parte sua, che dopo il successo del 2021 ha fatto quello step in più che differenzia i grandi piloti dai campioni. Grazie a questi 20 punti incamerati, ...

