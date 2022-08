Castel Volturno, 62enne si tuffa in mare e muore davanti al figlio (Di domenica 21 agosto 2022) Castel Volturno. Si tuffa in mare, accusa un malore e muore sotto gli occhi increduli del figlio e dei bagnanti. È l’ennesima tragedia che si verifica a Castel Volturno, sul litorale domizio, dove pochi giorni fa è morto un uomo di 50 anni insieme al figlio piccolo di 6 anni. Tragedia a Castel Volturno, 62enne L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 21 agosto 2022). Siin, accusa un malore esotto gli occhi increduli dele dei bagnanti. È l’ennesima tragedia che si verifica a, sul litorale domizio, dove pochi giorni fa è morto un uomo di 50 anni insieme alpiccolo di 6 anni. Tragedia aL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

