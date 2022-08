"Calenda non mi ha neanche risposto". Chi è l'ex berlusconiano silurato all'ultimo (Di domenica 21 agosto 2022) Clamoroso duello rusticano tra Carlo Calenda e Gabriele Albertini. L'ex sindaco di Milano ed ex europarlamentare di Forza Italia, in una intervista al Quotidiano nazionale, ha spiegato cosa ha portato il leader di Azione a non candidarlo alle prossime politiche tra le fila del Terzo polo, come sembrava certo da indiscrezioni di stampa fino a poche ore prima della ufficializzazione delle liste. Calenda - spiega Albertini - ha scelto di conservare i seggi blindati per gli uomini di Azione. Non mi ha neppure risposto. La mia candidatura poteva rappresentare un valore in più dal punto di vista elettorale". Matteo Renzi, leader di Italia Viva e alleato di Calenda "invece ha insistito per la mia candidatura a Milano", prosegue Albertini. "Calenda e Renzi hanno due modi diversi di intendere la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Clamoroso duello rusticano tra Carloe Gabriele Albertini. L'ex sindaco di Milano ed ex europarlamentare di Forza Italia, in una intervista al Quotidiano nazionale, ha spiegato cosa ha portato il leader di Azione a non candidarlo alle prossime politiche tra le fila del Terzo polo, come sembrava certo da indiscrezioni di stampa fino a poche ore prima della ufficializzazione delle liste.- spiega Albertini - ha scelto di conservare i seggi blindati per gli uomini di Azione. Non mi ha neppure. La mia candidatura poteva rappresentare un valore in più dal punto di vista elettorale". Matteo Renzi, leader di Italia Viva e alleato di"invece ha insistito per la mia candidatura a Milano", prosegue Albertini. "e Renzi hanno due modi diversi di intendere la ...

