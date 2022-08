La tecnologia che ci sorveglia | smartwatch e scan del volto terranno sotto controllo immigrati condannati

Leggi su computermagazine

(Di sabato 20 agosto 2022) Il Regno Unito vuole progettare una nuova innovazione del tutto diversa dalle altre e che potrebbe, molto probabilmente, essere di supporto per le autorità che devono controllare dei possibili criminali. Ma in che modo lo dovrebbero fare? Molti hanno già criticato questa idea ritenendola forzata ed inutile – Computermagazine.itÈ arrivato il momento di analizzare quel tipo di idea della quale potremmo non essere per niente d’accordo, ma che potrebbe essere messa in atto in vista del fatto che in molti l’abbiano proposta. Il tutto sembra dipenda unicamente dalle esigenze altrui e da quello che si abbia intenzione di fare, soprattutto in vista del fatto che ci siano state alcune situazioni alquanto spiacevoli. Ma di che parliamo con esattezza? Glicoinvolti in un crimine nel Regno Unito, da quel che sia stato detto, potrebbero presto essere ...