Uno smartphone si è connesso ad una rete 5G "non terrestre". Successo in laboratorio per i telefoni satellitari del futuro (Di venerdì 19 agosto 2022) L’esperimento svolto in laboratorio si è rivelato un Successo: grazie ad un chip apposito ed alla collaborazione di Rohde & Schwarz e ITRI, uno smartphone di prova è riuscito a connettersi ad una rete 5G Non-Terrestrial Network (NTN)... Leggi su dday (Di venerdì 19 agosto 2022) L’esperimento svolto insi è rivelato un: grazie ad un chip apposito ed alla collaborazione di Rohde & Schwarz e ITRI, unodi prova è riuscito a connettersi ad una5G Non-Terrestrial Network (NTN)...

