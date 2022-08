Lewandowski rapinato di un orologio da 75mila euro

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 19 agosto 2022) Disavventura per Robertmentre era in auto davanti alla Ciutat Esportiva, centro di allenamento del Barcellona. L'ex attaccante del Bayern Monaco, prima di svolgere la seduta di allenamento, si è fermato in macchina all'esterno della struttura per firmare autografi e scattare foto con i tifosi che erano stavano aspettando l'ingresso dei giocatori davanti il cancello.Secondo quanto pubblicato dal quotidiano spagnolo Sport, due individui hanno approfittato del momento di confusione per aprire lo sportello della macchina die rubargli un, dal valore di, e il cellulare. Qualche minuto più tardi sul posto sono arrivate due macchine dei Mossos d'Esquadra (la polizia regionale catalana) per raccogliere testimonianze e far partire le ...