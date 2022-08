Entry list Atp 250 Winston-Salem 2022: partecipanti ed italiani presenti (Di venerdì 19 agosto 2022) L’Entry list del torneo Atp 250 di Winston-Salem 2022. Si gioca dal 21 al 27 agosto sui campi in cemento all’aperto della cittadina della Carolina del Nord. Per l’Italia figurano nell’elenco in tre. Si tratta di Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. presenti anche lo spagnolo Pablo Carreno Busta, il danese Holger Rune e l’argentino Sebastian Baez. Frances Tiafoe guida la truppa statunitense, in cui sono da annoverare in particolare Tommy Paul, Maxime Cressy e Brandon Nakashima. Di seguito l’Entry list completa del torneo Atp 250 di Winston-Salem 2022. Entry list ATP 250 Winston-Salem ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) L’del torneo Atp 250 di. Si gioca dal 21 al 27 agosto sui campi in cemento all’aperto della cittadina della Carolina del Nord. Per l’Italia figurano nell’elenco in tre. Si tratta di Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego.anche lo spagnolo Pablo Carreno Busta, il danese Holger Rune e l’argentino Sebastian Baez. Frances Tiafoe guida la truppa statunitense, in cui sono da annoverare in particolare Tommy Paul, Maxime Cressy e Brandon Nakashima. Di seguito l’completa del torneo Atp 250 diATP 250...

