Vezzali | «Domani troveremo una soluzione per DAZN»

(Di giovedì 18 agosto 2022) Il sottosegretario alle politiche sportive sui disservizi didella settimana scorsa: «Auspico che si possa trovare una» Valentinaha espresso il suo pensiero in merito ai disservizi provocati nella giornata scorsa da. Ecco le parole della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport. Di seguito le sue parole. LE PAROLE– «ci sarà questo tavolo tecnico con tutte le parti interessate, auspico che si possa trovare unaper permettere agli utenti di poter fruire del servizio in maniera adeguata» L'articolo proviene da Calcio News 24.

