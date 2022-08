Lopinionista : Le istallazioni multimediali site-specific di Brian Eno, Trentino -

Venerdì 19 agosto l'artista e produttore Brian Eno sarà a Trento per inaugurare 'Three installations for Buonconsiglio' e '77 Million Paintings for Beseno', lerealizzate negli spazi storici del Castello del Buonconsiglio e di Castel Beseno nell'ambito del progetto 'Brian Eno x Trentino'. Three installations for Buonconsiglio sarà ...Venerdì 19 agosto Brian Eno sarà a Trento per inaugurare Three installations for Buonconsiglio e 77 Million Paintings for Beseno, lesite - specific realizzate negli spazi storici del Castello del Buonconsiglio e di Castel Beseno nell'ambito del progetto "Brian Eno x Trentino". Raccogliendo le suggestioni ...Le installazioni multimediali di Brian Eno saranno ospiti dal 19 agosto negli del Castello del Buonconsiglio e di Castel Beseno di Trento ...L'ottava edizione si aprirà nel capoluogo giuliano il 27 e il 28 agosto. Tre comuni coinvolti, dieci giornate e ben 32 eventi in programma ...