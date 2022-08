Padre e figlio investiti e uccisi da treno a Senigallia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Padre e figlio, rispettivamente di 63 e 26 anni, sono stati investiti e uccisi da un treno merci in transito poco a nord della stazione di Senigallia (Ancona). Dalle 21 il traffico sulla linea Marotta ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 17 agosto 2022), rispettivamente di 63 e 26 anni, sono statida unmerci in transito poco a nord della stazione di(Ancona). Dalle 21 il traffico sulla linea Marotta ...

RaiNews : 'La sua è una eredità non fisica ma di atteggiamento nella vita. Ci ha detto di fare la nostra parte, e anche io or… - FBiasin : Quando si dice “tale padre, tale figlio”. Ecco. #PieroAngela #AlbertoAngela - Agenzia_Ansa : Piero Angela, la commozione del figlio Alberto in Campidoglio: 'L'eredità che ci lascia è importante' 'Mio padre sa… - ioelamiansia2 : @nomefunny Padre e figlio… - lennoxlw : RT @Alberto63Al: Mio padre era un marinaio Girava le città Mio figlio non le conosce Ma le conoscerà Non sarà il canto delle sirene C… -