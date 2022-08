Paolo Conte torna in live dopo il tour sold out (Di martedì 16 agosto 2022) Da quando i teatri hanno riaperto le porte dopo due anni dalla pandemia di Covid, finalmente anche Paolo Conte è potuto tornare al suo amato palcoscenico. Il cantautore e compositore polistrumentista ha portato sul palco alcuni dei suoi più grandi successi in una lista di appuntamenti che hanno registrato sold out. E adesso è pronto a tornare con nuove date di nuovo a teatro. Paolo Conte ha iniziato al termine del 2021 il suo nuovo tour nei teatri più importanti d’Italia, dove ha portato sul palco alcuni tra i suoi più grandi successi che hanno fatto la storia della sua carriera. Il cantautore ha registrato tutto sold out e per questo ha dovuto anche aggiungere qualche data extra alla sua lista di ... Leggi su velvetmag (Di martedì 16 agosto 2022) Da quando i teatri hanno riaperto le portedue anni dalla pandemia di Covid, finalmente ancheè potutore al suo amato palcoscenico. Il cantautore e compositore polistrumentista ha portato sul palco alcuni dei suoi più grandi successi in una lista di appuntamenti che hanno registratoout. E adesso è pronto are con nuove date di nuovo a teatro.ha iniziato al termine del 2021 il suo nuovonei teatri più importanti d’Italia, dove ha portato sul palco alcuni tra i suoi più grandi successi che hanno fatto la storia della sua carriera. Il cantautore ha registrato tuttoout e per questo ha dovuto anche aggiungere qualche data extra alla sua lista di ...

paolo_r_2012 : RT @angelo8812: Forse l'unica speranza che abbiamo è nelle mani del presidente Conte e in persone come Scarpinato per cercare di dare una s… - mariaritaspada : @Radio3scienza @elisabetta_tola @robertafulci @ursulaleguin @edizioniSUR @Radio3tweet @mottambulo @Paolo_Conte_61… - Agilulfo_Emo : RT @GiCivi: Un’estate con Maigret Mentre Depardieu lo riporta al cinema nel film di Patrice Leconte, @ilvenerdi ha pedinato per le strade… - letteratume : RT @GiCivi: Un’estate con Maigret Mentre Depardieu lo riporta al cinema nel film di Patrice Leconte, @ilvenerdi ha pedinato per le strade… - pietro30199674 : RT @Libero_official: Il quartiere San Paolo di Bari è pronto a votare in massa per #Fdi: nel 2018 scelse il #M5s per il reddito di cittadin… -