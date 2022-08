Meteo Roma del 16-08-2022 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 agosto 2022)venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi accetti isolate precipitazioni sulla laguna veneta al pomeriggio qualche debole pioggia sull’arco Alpino e sull’Appennino settentrionale nessuna variazione altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto Valle D’Aosta in aumento nella notte al centro al mattino nubi basse lungo la fascia tirrenica cieli soleggiati altrove al pomeriggio instabilità momento in Appennino ma senza fenomeni di rilievo associati in serata tempo in miglioramento con velature in transito su tutti i settori al sud Al mattino piogge sparse sulla campagna nuvolosità irregolare sulla Sicilia sereno o poco nuvoloso altrove nel pomeriggio in Molise Campania e Basilicata sui rilievi prevalenza di cieli soleggiati altrove in serata ancora tempo stabile con cieli ...