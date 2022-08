CorSport – Keylor Navas vuole il Napoli | ora accordo con il Psg | le ultime novità

Leggi su napolipiu

(Di domenica 14 agosto 2022) Calciomercatoè sempre più vicino, Cristiano Giuntoli a lavoro con il Psg per l’. Non manca molto ma in un affare così complicato c’è sempre da mettere in ordine tutti i cavilli. Anche perchéguadagna 18 milioni di euro lordi all’anno ed ilmai potrebbe permettersi una cifra del genere. Dunque c’è bisogno di un intervento massiccio da parte del Psg per pagare l’ingaggio ed è qui che si gioca la partita. Da capire anche se ci sarà un prestito biennale, magari per sfruttare il Decreto Crescita e quindi risparmiare ancora di più sul lordo.per la porta, Psg su Fabian C’è poi di mezzo sempre Fabian Ruiz, che non sarà un affare legato a quello di, ma sicuramente incide sui ...